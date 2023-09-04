"الإلياذة.. الأسطورة الإغريقية" على خشبة المسرح القومي ضمن عروض القاهرة التجريبي

شهدت خشبة المسرح القومي، عرض المسرحية اليونانية " Iliad, epic poem by Homer - الإلياذة" للمخرج تاسوس راتزوس، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وبحضور لجنة التحكيم.

أحداث العرض المسرحي

العرض يدور حول الأسطورة الإغريقية الشهيرة وهي قصيدة ملحمية على الوزن السداسي، تنسب للشاعر هوميروس، نظمت حول حرب طروادة، وهي حصار ضربه تحالف من الدويلات اليونانية استمر عشرة أعوام لمدينة طروادة (إليوم) .

ويأتي العرض تجسيدا للمسرح الملحمي، وتروي الأسطورة حكاية الخلافات التي قامت قديما بين آلهة اليونان الوثنيين وحفلت بالحروب والمآسي التي جرتها تلك الحروب على اليونان وجوارها في تلك الحقبة. وتوصي المسرحية في خلاصتها باعتماد أسلوب السلم في حل الخلافات بين الأفراد والشعوب واحترام الإنسان بغض النظر عن مكانته وجنسيته.

تتضمن الإلياذة الأحداث التي تلت رحيل أخيل ونجاحات أحصنة طروادة، ودخول باتروكلس في الحرب بأسلحة أخيل، وموت باتروكلس، وعودة أخيل إلى معركة الانتقام، وموت هيكتور وإذلاله من قبل أخيل، أخيرًا، استسلم الميت هيكتور لأحصنة طروادة.