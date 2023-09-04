محمد فايز فرحات: المرجعية الأساسية للتيارات المشاركة في الحوار الوطني هي الدستور

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين في الحوار الوطني، والمرجعية الأساسية هي الدستور.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابي محدد، لذلك شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.

وتابع، أن هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة في المجتمع، وهذا معمول به في دساتير العالم، ففي مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسي وفي ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى في الجهاز الإداري للدولة.

أصوات تطالب بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية

وأشار إلى أنه أثناء مناقشة النظام الانتخابي، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير في عدد الدوائر وطريقة توزيعها.