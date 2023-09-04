الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استحواذ أهلاوي.. رابطة الأندية تعلن عن التشكيل المثالي لموسم 2022/2023

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، بقيادة النائب أحمد دياب رئيس الرابطة، عن التشكيل الأفضل من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عن الموسم المنتهي 2022/2023.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد نجح في استعادة درع الدوري مجددا، من أنياب غريمه التقليدي "الزمالك"، والذي احتكاره على مدار الموسمين الماضيين، نسختي 2020/2021، و2021/2022.

وشهد التشكيل استخواذ أهلاوي، حيث سيطر 8 عناصر من القلعة الحمراء على التشكيل، بالإضافة للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي. 

وضم التشكيل أيضا، لاعبين من الزمالك، ولاعبا من فريق فيوتشر "سابقا"، "مودن فيوتشر" حاليا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: التونسي الدولي علي معلول وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد رضا بوبو ومحمد مجدي أفشه، ومروان عطية وحسين الشحات، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويذكر أن محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، قد انتقال إلى الدوري السعودي، عبر بوابة فريق الخليج، وذلك لمدة موسمين مقبلين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

العطار عن موعد انطلاق موسم 2023/2024

ومن جانب آخر، كشف واليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الحالي، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

وقال العطار، في تصريحات تليفزيونية سابقة، سيتم عمل قرعة الموسم الجديد 2023/2024، يوم 11 سبتمبر الجاري، على أن تكون بداية الموسم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض المنتخب الوطني الأول، مباراتي إثيوبيا، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.

وكان المنتخب الوطني الأول، ضمن التأهل إلى نهائيات "كان 2024"، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين عام 2024.

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