الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رجاء الجداوى.. سيدة الإتيكيت

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

يمكن وصفها بسيدة الإتيكيت أو فراشة السينما المصرية، بسبب حرصها الشديد على الالتزام بضوابط الحديث والمشى والطعام، حيث أجادت لعب دور السيدة الأرستقراطية بعد أن تجاوزت سن الأربعين، لكن بداياتها الفنية كانت تدور فى حلقة الفتاة الفاتنة أو الرياضية الرشيقة.

ولدت رجاء الجداوى فى ٦ سبتمبر عام ١٩٣٤، لأسرة غنية من أصول حجازية كانت تشتغل بالتجارة بين مصر والحجاز، وخالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا. 

بدأت مشوارها فى الفن بالتوازى مع مجال عروض الأزياء، واستهلت طريق السينما بدور صغير فى فيلم «دعاء الكروان» عام ١٩٥٩، للمخرج هنرى بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وتزوجت من حارس مرمى نادى الإسماعيلى لكرة القدم الراحل حسن مختار، الذى أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

شاركت فى أفلام: «إشاعة حب»، «ثمن الغربة»، «أيام فى الحلال»، «بريق عينيك»، «عاد لينتقم»، «الوحل»، «البيه البواب»، «تيمور وشفيقة»، «الثلاثة يشتغلونها»، «كركر» و«مراتى وزوجتى».

كما جمعتها علاقة فنية قوية بالزعيم عادل إمام، وقدما ثنائية سينمائية كوميدية، من خلال لعبها دور السيدة الأرستقراطية التى تقيس أصغر تصرفاتها على مقياس الذوق والأصول، بينما لعب «إمام» شخصية ابن البلد الذى يتصرف بعفوية شديدة دون أن يبالى بأى قواعد.

وشاركت «رجاء» فى الكثير من أفلام الزعيم مثل «حنفى الأبهة»، ومسلسلى «أحلام الفتى الطائر»، و«عوالم خفية»، ومسرحيتى «الواد سيد الشغال» و«الزعيم».

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