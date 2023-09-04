الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية علاج الأمراض الوراثية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد علوم الوراثة والطب تطورات هائلة في العقود الأخيرة، وقد أحدثت ثورة في مجال علاج الأمراض الوراثية، فبفضل التقدم الجيني السريع والتكنولوجيا الحديثة، باتت هناك إمكانية كبيرة لتشخيص وعلاج هذه الأمراض المعقدة التي كانت في الماضي لا تُعالج سوى بشكل محدود أو تحتاج إلى رعاية دائمة. 

 

في السطور التالية يسلط الخبراء بموقع "science direct" الطبي الضوء على التطورات الحديثة في علاج الأمراض الوراثية، بما في ذلك البحوث الجينية والعلاجات المبتكرة التي تساهم في تحسين نوعية حياة المرضى المصابين بها.

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التطورات في البحوث الجينية:

تشهد البحوث الجينية تقدمًا رهيبًا في فهمنا للتركيب الوراثي ودوره في الأمراض الموروثة، فمن أبرز التطورات هو تطوير تقنيات سلسلة "البلمرة الرباعية"، وهي تقنية تسمح باستنساخ الجزيئات الوراثية الصغيرة بكميات هائلة ووقت قصير.

 

تستخدم هذه التقنية في تحليل الجينات للكشف عن الطفرات والتغيرات الوراثية العرضية التي ترتبط بالأمراض، كما تهدف هذه البحوث إلى فهم آليات الأمراض الوراثية وتأثيرها على وظائف الجسم، بهدف تطوير أجيال جديدة من العلاجات المبتكرة.

 

العلاجات المبتكرة للأمراض الوراثية:

بفضل التقنيات الحديثة، بات من الممكن تطوير علاجات مبتكرة للأمراض الوراثية التي كانت مستحيلة في الماضي، حيث تعتمد هذه العلاجات على تدخل مباشر في الجينات المسئولة عن الأمراض وإصلاحها أو استبدالها بجينات سليمة، فواحدة من أحدث التقنيات المشهورة هي تحرير الجينات بواسطة تقنية "CRISPR-Cas9"، حيث يمكن استهداف الجينات المشكلة وتعديلها أو إزالتها بدقة فائقة.

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كيفية تحسين حياة المرضى المصابين بالأمراض الوراثية:

تساهم التطورات الحديثة في علاج الأمراض الوراثية في تحسين نوعية حياة المرضى بشكل كبير، فمن خلال توفير علاجات فعالة للأمراض الموروثة، يمكن الحد من أعراضها وتقليل تأثيرها السلبي على حياة المرضى بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، قد تسهم العلاجات المبتكرة في تأجيل ظهور الأعراض أو حتى منعها تمامًا، مما يمنح المرضى فترة حياة طويلة وصحة أفضل.

أوضح الخبراء أنه بفضل التطورات الحديثة في علاج الأمراض الوراثية، أصبح من الممكن تحقيق نقلة جديدة في الطب الوراثي ورفع مستوى الرعاية الصحية للمصابين بتلك الأمراض. 

كما أن البحوث الجينية المستمرة تساهم في فهمنا الأعمق للوظيفة الجينية وتأثير الطفرات الوراثية على الصحة العامة، بينما العلاجات المبتكرة تقدم أملاً جديدًا للمرضى في تحسين نوعية حياتهم وتقديم العلاج الملائم لظروفهم الصحية، حيث يعد هذا التوجه الحديث نقطة تحول في مجال الطب الوراثي، وقد يؤدي في المستقبل إلى تطوير علاجات أكثر فاعلية وموجهة للأمراض الوراثية المعقدة.

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