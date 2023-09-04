الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس الكينى يستقبل رئيس الوزراء على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

"روتو" يعرب عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التى تجمعه بالرئيس السيسى مؤكداً اهتمامه بالتشاور المنتظم مع سيادته حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

.. ومدبولى يؤكد أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة التى سوف تستضيفها نيروبى مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال فى البلدين على هامش أعمال القمة

استقبل الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس وليام روتو، مؤكدا تطلع السيد الرئيس لاستقبال الرئيس روتو فى مصر فى أقرب فرصة ممكنة.

وأشاد مدبولى بالزخم الحالى فى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتى ستستضيفها نيروبى، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال فى البلدين على هامش أعمال القمة.

كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضرى وعمراني فى مدينة نيروبى، موجهاً التهنئة لـقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة.

من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التى تجمعه بالرئيس السيسى، مؤكداً اهتمامه بالتشاور المنتظم مع سيادته حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه الرئيس الكينى بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى فى اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، وكذا على التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر Cop27، فى إطار التحضير للقمة. كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التى تطرحها كينيا فى إطار جهود دعم العمل المناخى الدولى.  

وحول الدعوة التى تلقاها لزيارة مصر، أعرب روتو عن تطلعه لتلبية الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة من أجل استكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا.

الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا

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