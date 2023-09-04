أردوغان يدعو أوكرانيا لتخفيف موقفها التفاوضى ضد روسيا

في محادثات اتفاق الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بعد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز: إن أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: "على أوكرانيا أن تخفف نهجها حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا". كما نادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى إفريقيا بدلًا من الدول الأوروبية.



كان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يضمن تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بأمان واستمر لمدة عام.

بعد لقائهما سوتشي.. بوتين وأردوغان يؤكدان على الانفتاح بشأن صفقة الحبوب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الثنائية المنعقدة، اليوم، إنه يتطلع إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

وتابع الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك، "سأناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية ونحن منفتحون بشأن صفقة الحبوب"، مؤكدًا أن بين روسيا وتركيا الكثير من المجالات المتعددة للمناقشة حولها خلال محادثاتهما.



فيما أشار بوتين إلى مناقشة المسار الليبي مع نظيره التركي، بالإضافة إلى الملف السوري، قائلًا:" سوريا قضية حساسة جدًا لتركيا".

كما أفاد الرئيس الروسي فلاديمير أن بلاده كانت سباقة بتقديم الدعم للشعب التركي بعد الزلزال، بحسب قناة العربية.

كلمة الرئيس التركي خلال استقباله من قبل بوتين

من ناحيته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الإفريقية تنتظر نتائج لقائنا بشأن اتفاق تصدير الحبوب، مضيفًا:" لدينا خطوات كبيرة مع روسيا بخصوص الصناعة العسكرية".

أردوغان، تابع: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا حاليا 62 مليار دولار، ويسعدنا أن نتقدم نحو هدفنا المتمثل في رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار".

مشددًا على أنهما سيتطرقان خلال اللقاء إلى تطوير العمل التركي- الروسي، بخصوص تطوير قطاع الغاز الطبيعي.

القمة الروسية- التركية

فيما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مدينة سوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.