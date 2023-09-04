جمهور دمياط يواصل مشاركاته بفعاليات قصور الثقافة في "حياة كريمة"

شهدت فعاليات مبادرة "حياة كريمة" الثقافية بمحافظ دمياط، في ثاني أيامها، أمس الأحد، إقبالا كبيرا من أهالي وجماهير قرية شرمساح، إحدى قرى مركز ومدينة الزرقا، والمقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، بعدة قرى بالمركز.

تضمنت الفعاليات تقديم مجموعة من الورش اليدوية منها "الحلي" تدريب سعاد المهدى، "مكرمية" تدريب سارة أبو صالحة، "تطريز" تدريب هدى الصرفي، "الخيامية" تدريب خالد عبد المجيد، كذلك شاركت وحدة دمياط لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بورشة حكي عن الشائعات المغلوطة المنتشرة بين الشباب عن أخطار الإدمان والتعاطي وتصحيح بعض المفاهيم غير السليمة، تخللها استخدام لعبة "السلم والدخان" كوسيلة لتوعية الأطفال بخطر ما يسمى الإدمان بشكل مبسط.

وضمن اللقاءات الثقافية عرضت آمال عبد الجليل مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة جهود الدولة المبذولة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى دمياط "كفر سعد"، من خلال رفع مستوى الريف المصري، والوحدات الصحية، والطرق، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، وتشييد العديد من مراكز الشباب وبناء أسقف للمنازل المتهالكة، نتيجة لرصد الجهات التنفيذية لأهم احتياجات المواطنين الأساسية، وعن دور المرأة، أوضحت عبد الجليل أن المجلس القومي للمرأة اهتم بعدد كبير من القضايا ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية بحياة كريمة" على رأسها تربية الإنسان على المسئولية، إلى جانب الاهتمام بأن يحيا حياة كريمة، ومحاربة بعضا من المظاهر السلبية منها زواج القاصرات وختان الإناث، فهي ظاهرة تكاد تختفي بمحافظة دمياط، وبذلك تعد الأولى على مستوى الجمهورية الخالية تقريبا من هذه الظاهرة، بالإضافة إلي استمرار توزيع أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الجمهور والأهالي من كتب ومجلات قطر الندى، وتستمر الفعاليات حتى ٤ سبتمبر بمدرسة الشهيد جهاد الكيال، لتنتقل بعدها لمركز مدينة الزرقا بمدرسة الجمهورية خلال الفترة من ٥: ٧ سبتمبر، وبمدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا خلال الفترة من ٨: ١٠ سبتمبر الجاري.

تأتي الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وتضمنت الفعاليات أيضا عروضا فنية متنوعة مع عرائس الماريونت قدمها جمال الشرنوبي تضمنت عروض تنورة، صعيدي، شرقي، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان والموسيقار خالد زاهر عددا من الأغاني المصرية منها "أسمر يا سمراني، سألوني الناس، جانا الهوا، يا مسهرني".

مبادرة "حياة كريمة" الثقافية

مبادرة "حياة كريمة" الثقافية

مبادرة "حياة كريمة" الثقافية

مبادرة "حياة كريمة" الثقافية

مبادرة "حياة كريمة" الثقافية