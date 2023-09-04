رقصة أفريقية تجمع 25 ألف عذراء في مملكة إسواتيني

الرقص في أفريقيا يمثل جزء متأصل من الثقافة، حيث يمثل يوم رقص "أوملانجا ريد" نهاية مهرجان أوملانجا ويتم الاحتفال به في الأسبوع الأخير من أغسطس أو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ويقام هذا العام في 4 سبتمبر ويعتمد توقيت الحدث على علم التنجيم القديم ويقرره قادة المجتمع من شيوخ القبائل.

فتاة أفريقية

في كل عام، تجتمع أكثر من 25000 عذراء من قبيلة الزولو من جميع مقاطعات إسواتيني في القصر الملكي للمشاركة في رقصة ريد التي تطورت من تقليد سوازيلندي دام قرونًا إلى احتفال حديث يجمع البلاد معًا ويعتبر مركزًا نشاط اقتصادي كبير.

تاريخ يوم رقص أوملانجا ريد

تمثل رقصة أوملانجا ريد السنوية أكبر تجمع ثقافي لشعب سوازيلاند. بعد احتفال يستمر 8 أيام، تتجمع الفتيات غير المتزوجات في هيكل يشبه حريش ويرقصن مع القصب.

يبدأ المهرجان في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر ويهدف إلى تعزيز روابط المجتمع بين جيل جديد من ربات البيوت يتم تعيين قبطان يُعرف محليًا باسم "إندونا" من قبل العائلة المالكة للإعلان عن الحفل وتنظيمه إن استخدام القصب باعتباره التميمة الرسمية هو إشارة إلى الأهمية التاريخية للنبات في حياة شعب سوازيلاند.

القصب وشعب سوازيلاند

تطورت الأوملانجا من عادة "أومشواشو" القديمة في إيسواتيني، والتي تم الالتزام بها حتى 19 أغسطس 2005، في الطقوس القديمة، تم إبقاء الفتيات الصغيرات خارج قبيلتهن، وتم مراقبة أنشطتهن من قبل كبار السن. ولمنع الفتاة من الحمل قبل الزواج، كان يتعين على أسرتها دفع غرامة للزعيم المحلي. ستتعهد الفتيات الصغيرات في البلاد أيضًا بالولاء لخدمة الملكة الأم في إيسواتيني. يملأ الفخر والفرح والوحدة الهواء، حيث ترتدي الشابات التنانير القصيرة المزينة بالخرز ويرقصن في انسجام تام مع صدورهن للاحتفال بتعهداتهن.

كما يشجع المهرجان صناعة الحرف اليدوية. تتمركز المئات من منافذ الأعمال الإقليمية التي تبيع الأدوات المنزلية والحرف الحجرية والأعمال الفنية الخشبية والزجاج المعقد في جميع أنحاء المكان كل عام.

لقد خضعت أوملانجا للتدقيق الدولي منذ فترة، من العري إلى اختبارات العذرية، هناك الكثير ما أصبح موضع تساؤل. وبينما يرفض المسؤولون في البلاد التدخل الأجنبي، مشيرين إلى معرفتهم غير الناضجة بعادات البلاد، يقود العديد من القادة المحليين موجة التغيير من خلال حظر اختبارات العذرية للفتيات الأصغر من 16 عامًا، باعتبارها من بقايا الماضي.

الجدول الزمني ليوم الرقص في أوملانجا ريد

1968

ربيع الاستقلال

نالت إيسواتيني استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية وأثبتت نفسها كملك وحدوي مطلق.



1991

الحساب الثقافي

يعيد King Goodwill Zwelithini تقديم الرقصة لإعادة ترسيخ الأعراف القديمة.



2005

فجر الإصلاحات

تتبنى البلاد دستورًا جديدًا وتلغي طقوس العفة السائدة "أوتشواشو" بعد عقود من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الهيكلي.



2018

تغيير الاسم التاريخي

عشية عيد استقلالها الخمسين، أعادت مملكة سوازيلاند تسمية نفسها إلى مملكة إيسواتيني.