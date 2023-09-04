الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار مهم من المحكمة بشأن 6 صينيين و4 مصريين في "توظيف الأموال"

هوج بول
هوج بول

أصدرت غرفة المشورة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 6 صينين و4 آخرين مصريين في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش.

وجاءت نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضية في إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها.

وكشفت أوراق القضية، أن هناك آلات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخل مضاعف، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجل تجاري بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين في القضية أجانب ومصريين، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التطبيق كان التعامل من خلاله، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي.

وأشارت أوراق القضية، أن أحد الضحايا اشترى ماكينة بـ1600 جنيه سحبت منهم مبلغ قدرة 1000 جنيه، بعد كده دخلت بالإيداع على حاجة أكبر، ولكني كنت أشعر بالخوف.

وقدم محامي ضحايا منصة هوج بول، مستندات لجهات التحقيق تفيد التحويلات المالية بين الضحايا والمتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.

وجاءت في التحويلات المالية، أن العملات تتراوح ما بين 8 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيها عبر تحولات رقمية من خلال فودافون كاش بتواريخ متفاوتة.

ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها: "تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.

و كشفت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة هوج بول.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق إيهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه.

توظيف أموال تطبيق هوج بول 6 صينين جنايات القاهرة المحكمة الاقتصادية منصة هوج بول

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