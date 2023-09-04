إصابة شخصين بتسمم غذائي في بورسعيد

استقبل مستشفى التضامن التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مصابين بتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة غذائية.

تفاصيل واقعة التسمم الغذائي

تبين أن المصابين هم إبراهيم أحمد حمدي يبلغ من العمر 25 عاما، ومنة الله علي تبلغ من العمر 25 عاما، بادعاء تسمم طعام، وعلى الفور جرى تقديم الخدمات الطبية لهم.

وكشف شهود عيان أن التسمم الغذائي ناتج عن تناول وجبة من الكشري والفراخ في مطعم بـ مدينة المطرية، وقد تسبب لهما في حالة إعياء، وتم التعامل معهم داخل قسم الطوارئ بمستشفى التضامن.

وأكد الطبيب المعالج بمستشفى التضامن أن الحالة العامة مستقرة، وأن المصابين قد خرجا من المستشفى، ولم تحتاج الحالات إلى الحجز في القسم الداخلي أو العناية الحرجة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.