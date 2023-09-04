"بَيْتًا آمِنًا".. دورة للمقبلين على الزواج بإيبارشية أبو قرقاص

نظّم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص دورة خاصة للمقبلين على الزواج والمخطوبين، تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا"، على مدار يومي الأول والثاني من شهر سبتمبر الجاري، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية)، وشارك فيها ١٠٤ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

في سياق متصل بإيبارشية أبو قرقاص، صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها بالمنيا ،صلوات القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و٣ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، أمس، الاجتماع الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبو قرقاص، على دعم التواصل مع كهنة الإيبارشية.

استعدادات الاحتفال بعيد النيروز

وتستعد إيبارشية أبو قرقاص للإحتفال برأس السنة القبطية وفقاً لتقويم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، وهو ما يسمى بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، في 11 سبتمبر الجاري، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت".

كما تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية لإقامة قداسات واحتفالات عيد النيروز تزامنًا مع عيد الشهداء الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في كل عام، في مصر والخارج، تكريمًا لشهداء المسيحية وتخليدًا لذكراهم وتبركًا بحياتهم، وإيمانًا من الكنيسة والأقباط بفاعلية صلوات وطلبات الشهداء والقديسين لدى الله من أجلهم.