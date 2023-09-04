إسدال الستار على قضية "تاجر السموم" بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة طور سيناء بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لقيامه بالتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى لترويج المواد المخدرة بأنواعها على عملائه بمدن جنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف إمام أحمد والمستشار احمد فاروق الشهبه ومحمود السعدنى وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم.

نشاط مسموم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 23 يوليو 2023 عندما وردت معلومات سرية إلى رئيس مباحث طور سيناء بتردد أحد تجار المخدرات على مدينة طور سيناء لترويج السموم على العملاء.

وعلى الفور تم إبلاغ مدير المباحث الجنائية بما ورد من معلومات والذى أمر بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجية للمواد المخدرة .

وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وما يحوزه في يده وفى طيات ملابسه .

كمين طور سيناء

وتم عمل كمين للمتهم بمنطقة حى الزهراء بطور سيناء وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم أثناء انتظاره لتسليم بضاعته لأحد عملائه وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة من القماش وبداخلها 104لفافة ورقية بفتحها تبين بداخلها مادة تشبه الهيروين وعلبة بلاستيك بداخلها 96قرص مخدر من الحبوب المخدرة وبتفتيش ملابسة عثر معه على علبة سجائر بداخلها 25قطعة صغيرة لمادة الحشيش .

وبالكشف عن شخصية تبين أنه عاطل 25سنة ومقيم بحى النور بشرم الشيخ وسبق اتهامه فى عدة قضايا مخدرات وسرقة وله معلومات جنائية.

وبمواجتهه بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه وأنه يتنقل بين المدن حتى لا ترصده أعين رجال المباحث.

وتحرير محضر بالواقعة برقم 1068جنايات طور سيناء وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس احتياطيا على ذمة التحقيق . وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العامة لجنوب سيناء قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 557 كلى جنوب سيناء.