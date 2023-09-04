ضبط متهمين باستدراج شخص لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز" بتعرفه على سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقيامها باستدراجه واصطحابه لأحد المنازل بدائرة المركز، ولدى وصوله فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه وتوثيقه والاستيلاء منه على "مبلغ مالي - متعلقاته الشخصية"، ثم قاموا بالتوجه لمحل سكنه واستولوا على عقود ملكية منزل وأرض خاصة به وقاموا بإجباره على التوقيع على 6 إيصالات أمانة واصطحبوه بسيارة ملك أحدهم وتخلوا عنه بالطريق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "4 أشخاص"، لثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بقيامه بالتعرف على نجل المجنى عليه وعلمه من نجله بأن والده ميسور الحال فعقد العزم على استدراجه وسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وأرشدوا عن إيصالات الأمانة والعقود الخاصة بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة مسروقة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يختص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأنهم وراء ارتكاب ثلاث وقائع سرقة سيارات، وتم إعادة المسروقات لمالكيها بعد دفع مبلغ مالي، وبعد استدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص الذي لديه معلومات جنائية وبحوزته بطارية سيارة ومفاتيح ربط وإستبن، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب الفك حال توقفها بدائرة القسم، وأنه يقوم بمزاولة نشاط يختص في سرقة السيارات من داخلها بأسلوب الفك وأنه وراء ارتكاب سبع وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى شخص سيئ النية، وبعد استدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن سلسلتين ودلاية وإنسيال وخاتم ومصحف ذهب وساعة يد، واعترفت بسرقتها من مسكن إحدى السيدات المقيمة في الجيزة بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.