إصدار 153 كارت خدمات متكاملة لـ347 من ذوي الهمم خلال أغسطس بالمنوفية

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية صناع الحياة، تم تقديم خدمات لـ500 فرد من ذوي الإعاقات تنوعت ما بين إصدار كارت الخدمات المتكاملة لعدد 153 فرد، وخدمات التسجيل على موقع وزارة الصحة لـ347 خلال شهر أغسطس ضمن فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تيسيراً عليهم بمشاركة 1000 متطوع بالجمعية من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بكافة مراكز ومدن المحافظة.

“هنوصلك” حملة لدعم وتوصيل الخدمات لذوي الهمم والفئات المستحقة



وأوضح رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن حملة "هنوصلك" تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، فضلاً عن التوعية بالإجراءات اللازمة للتسهيل على ذوي الهمم من أصحاب الحالات شديدة الإعاقة. وتمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من الحصول على العديد من المميزات الخاصة بهذا الشأن.

محافظ المنوفية يدعم حملة هنوصلك ويتابع سير العمل بها



وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة فعاليات حملة "هنوصلك" ومتابعة سير العمل بها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتقديم خدمات أفضل لأبنائنا من ذوي الهمم ورعايتهم من كافة جوانب الحياة، مثمناً مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي وسعيها نحو توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئات ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا على الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة وتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة.