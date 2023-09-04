الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدار 153 كارت خدمات متكاملة لـ347 من ذوي الهمم خلال أغسطس بالمنوفية

متطوعين لحملات هنوصلك
متطوعين لحملات هنوصلك بالمنوفيه

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية صناع الحياة، تم تقديم خدمات لـ500 فرد من ذوي الإعاقات تنوعت ما بين إصدار كارت الخدمات المتكاملة لعدد 153 فرد، وخدمات التسجيل على موقع وزارة الصحة لـ347 خلال شهر أغسطس ضمن فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تيسيراً عليهم بمشاركة 1000 متطوع بالجمعية من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بكافة مراكز ومدن المحافظة.

“هنوصلك” حملة لدعم وتوصيل الخدمات لذوي الهمم والفئات المستحقة 


وأوضح رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن حملة "هنوصلك" تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، فضلاً عن التوعية بالإجراءات اللازمة للتسهيل على ذوي الهمم من أصحاب الحالات شديدة الإعاقة. وتمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من الحصول على العديد من المميزات الخاصة بهذا الشأن.

محافظ المنوفية يدعم حملة هنوصلك ويتابع سير العمل بها 


وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة فعاليات حملة "هنوصلك" ومتابعة سير العمل بها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتقديم خدمات أفضل لأبنائنا من ذوي الهمم ورعايتهم من كافة جوانب الحياة، مثمناً مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي وسعيها نحو توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئات ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا على الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة وتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية حملة هنوصلك ذوي الهمم كارت الخدمات المتكاملة بالمنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يسلم كراسى متحركة ومساعدات مالية وعينية لذوى الهمم

محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ بروتوكول "الري" لاستغلال الأصول غير المستغلة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 89.04%

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب