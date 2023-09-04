4 حفلات.. "التشيللو ونسمة ولينا" فى محكى القلعة اليوم

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام مساء الأربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

في الثامنة مساء على مسرح المحكى تقدم مجموعة التشيللو ستيت أوف هارموني عدد من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة منها (العاصفة، توبة، النمر الوردي، ميدلي عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلي الأفلام العربية، ألف ليلة و ليلة)، وغيرها.

في الساعة التاسعة مساءً، قدمت المغنية نسمة محجوب مجموعة من أعمالها التي حققت شهرة، من بينها: "يا محروسة"، "كل شمس وليها ظل"، "على طبيعتي"، "يا غاوي هروب"، "مستغربة"، "ليالي أوجيني"، و"عابر سبيل"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية.

وفي الساعة العاشرة مساءً، غنت الفنانة السورية لينا شاماميان مجموعة من أعمالها الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الشهيرة مثل: "بالي معاك"، "هالأسمر اللون"، "على موج البحر"، و"هنعيش ونشوف".

كما أُقيم حفل لفرقة "مواويل" على المسرح الخارجي في السابعة مساءً، والتي تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام وقدّموا العديد من أعمال الفلكلور الشعبي.