الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: "المتحدة" وفرت الإمكانات اللازمة لإنجاح مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن مهرجان العلمين الأكبر في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، حيث ضم عددا كبيرا من النجوم والفنانين في الوطن العربي بمختلف الفئات والألوان الموسيقية، موضحًا أننا شهدنا جهودا مكثفة في تنظيم المهرجان من الدولة وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف “الكشوطي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة عملت على توفير جميع الإمكانات اللازمة ليخرج المهرجان في شكله المتميز الذي رأيناه.

 سياحة المهرجانات مهمة للغاية

وأشار الناقد الفنى إلى أنه لم نشهد أي حادثة أو مشكلة تنظيمية أو فنية على مدى مدة المهرجان، بفضل التنظيم الجيد له، كما أن سياحة المهرجانات في مصر أصبحت موجودة في وقت قصير جدا، مثل العلمين، والقلعة، والإسماعيلية للفنون الشعبية، وغيرها.

وتابع أن سياحة المهرجانات مهمة للغاية، ولا بد أن ننظم مهرجانا في كل محافظة بمصر، حيث إن كل محافظة تتميز بطبيعة مختلفة ومميزة عن مثيلاتها، مبينًا أن هذا النوع من السياحة رائج للغاية، والعالم كله يتبعها، وهي كغيرها من السياحات الأخرى، متابعا: "لماذا لا يوجد لدينا مهرجان بشكل شهري في أسوان، والأقصر".

الناقد الفني علي الكشوطي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المهرجان الإمكانات اللازمة المهرجان العلمين

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