حسام هزاع: "المتحدة" ومهرجان العلمين استطاعا جذب المستثمر السياحي لمصر

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين ولد عملاقا ، وأثر تأثيراً كبيرا وايجابياً عن المدينة ونقل صورة إيجابية لكافة الدول والدول المصدرة للسياحة.

وأضاف هزاع ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " dmc "، أن مهرجان العلمين وضع المدينة على خارطة السياحة بالإضافة إلي المدن السياحية الأخرى، وسلط الاضواء على مصر بأكملها كدولة سياحية يوجد بها كافة المقامات و الأمن والأمان وهذا دليل علي مدى الدقة .

كيف أنعش مهرجان العلمين الجديدة حركة السياحة الداخلية والأجنبية؟

وتابع الخبير السياحي، أن فعاليات مهرجان العلمين الفنية والرياضية لم تلقى اي نقد من اي شخص مما يدل على النجاح الساحق، مشيراً لاشغالات الفندقية التي كانت تصل لنسب إشغال 100 %

وأشار الخبير السياحي، إلى أن مهرجان العلمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعوا أن يوصلوا صورة كبيرة إلي المستثمر السياحي سواء مصري أو أجنبي أو عربي، ليأتي إلى مصر ومن ثم للاستثمار في المدينة.