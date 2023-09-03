الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل DMC: جهد جبار للشركة المتحدة لإنجاح مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشف محمد سعد، مراسل برنامج "مساء دي إم سى"، كواليس ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولي.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم إن هناك تنوعا ثقافيا وحضاريا في المهرجان، حيث شاركت 57 دولة في فعاليات مهرجان العلمين بنسخته الأولى.

أضاف: "جهد جبار قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنجاح المهرجان من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ومختلفة وتنظيم محترف"، لافتًا إلى أن الجميع استمتع بمهرجان العلمين وأصحاب المطاعم كانوا حزينين بعد انتهاء المهرجان؛ لأن المهرجان أحدث رواجًا سياحيًا كبيرًا.

مهرجان العلمين فضائية دي ام سي مساء دى ام سى محمد سعد

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