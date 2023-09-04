ضبط 101377 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 101377 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 28366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتمكنت القوات من ضبط 1286 مخالفة السير بدون تراخيص و9 مخالفات موقف عشوائى، وضبط 12266 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 2683 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

كما نجح رجال المرور فى تحرير 2683 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 699 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات مرورية لضبط المخالفين من قائدي السيارات

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.