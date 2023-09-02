تحرير 2168 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

قامت الحملات المروية، بتحرير 2168 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

تحرير 2168 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية، قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك.

متابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تعرف على خطوات استخراج الملصق الإلكتروني

يتضمن الملصق الإلكتروني بيانات السيارة، وفي حالة سير المركبة بدونه قد يتعرض السائق لغرامة مالية، والأسوأ أنه تصل في بعض الأحيان إلى الحبس، ويجهل الكثير من السائقين خطوات استخراج الملصق الإلكتروني، في السطور التالية خطوات استخراج الملصق الإلكتروني، والتي جاءت كالآتي:

التوجه إلى إدارة المرور التابع لها رخصة السيارة

تقديم رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية، وتقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني.

سيطلب منك تسديد قيمة رسوم تركيب الملصق في الخزينة.

ثم يستلم قائد المركبة الملصق الذي يحوي بيانات السيارة، ومنها رقم السيارة، والمخالفات وتاريخ الشراء، وغيرها.

ثم سيتم وضع الملصق في المكان المحدد بالزجاج الخارجي للمركبة

ولا يجوز للمركبة السير بدونه أو إخفاءه أو التلاعب فيه، حيث يتضمن بيانات السيارة المسجلة للاستعلام عبر الإنترنت، كما أن التلاعب في الملصق الإلكتروني يعرض قائد السيارة للعقوبة التي تتضمن الغرامة، وتصل في بعض الأحيان إلى الحبس.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني أونلاين

وإذا لم تستطع الذهاب إلي المرور يمكنك استخراج الملصق الإلكتروني أونلاين، وذلك عن طريق الدخول على موقع المرور.

واختيار خدمة إصدار ملصق الكتروني.

ثم قم بتسجيل بيانات المركبة المراد إصدار الملصق لها.

وقم بتسديد رسوم استخراج الملصق الإلكتروني.

قم بتحديد موعد، ويمكن التوجه لإدارة المرور التابع لها رخصة السيارة، وسيقوم الفني المختص بوضع الملصق الإلكتروني.