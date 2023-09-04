الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لحمايتهم من الأمراض.. تطعيم 1034 عاملًا وغطاس صرف صحى بسوهاج

مياه سوهاج
مياه سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسي تطهير مأخذ مياه الشرب بجرعات لقاح الالتهاب الكبدي (أ وب) وكذلك بلقاح الالتهاب الرئوى، صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضون لها أثناء العمل.

وتمت عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وقد شملت التطعيمات عمال وفنيي محطات وشبكات الصرف الصحى، وسائقين، وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم، هذا بالإضافة إلى كيميائيى معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسى التشغيل بأفرع الصرف الصحى.

 الأسبوع الختامى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

فيما بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات الأسبوع الختامي من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، والتى تشمل 8 مجالات، هى: التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم، والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور، والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا، ومحترفى العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.


وأوضح اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة، أنه يتنافس في نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور بوزن طن واحد، مع فرق محطات مياه نيدة السطحية وشطورة السطحية وطهطا السطحية وجرجا السطحية. كما يتنافس في نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور من أسطوانة بوزن 65 كجم، مع فرق أفرع مياه طهطا وساقلتة وجرجا والمنشاة. ويتنافس أيضًا في نهائيات منافسات محترفي التعامل مع تسرب غاز الكلور، مع فرق قطاعات وسط وشمال وجنوب. 

ويتنافس في نهائيات منافسات المهارات الفردية للكلور، مع فرق محطتي مياه شطورة السطحية وطهطا السطحية، وفرعي مياه ساقلتة وسوهاج. ويتنافس في نهائيات منافسات العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، مع فرق أفرع صرف صحي البلينا وطما وساقلتة وسوهاج. ويتنافس أيضًا في نهائيات منافسات محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، مع قطاعات وسط وشمال وجنوب. ويتنافس في نهائيات منافسات المهارات الفردية للسيبيا، مع فرق أفرع صرف صحي البلينا والمراغة وطما وطهطا. ويتنافس في نهائيات منافسات التعامل مع الحريق، مع فرق أفرع جرجا والمراغة والبلينا وفريق أمن الديوان.


وأشار اللواء أحمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية انه تجرى فعاليات هذا الأسبوع بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتضم لجنة تحكيم النهائيات العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحة ومحمد يوسف ووجدى حلاوة واحمد السعدنى مسئولى السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وعز الدين الطاهر مدير إدارة الأزمات بالمحافظة و م. نهي محمد عبد الرؤوف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والكيميائى مصطفى حفنى مدير إدارة الأزمات بشركة مياه سوهاج.

اللقاحات والأدوية وشبكات الصرف الصحى سيارات الكسح تطعيم 1034 الشركة تبذل قصارى ومهندسى التشغيل

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