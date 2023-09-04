رئيس "صرف الإسكندرية" يجتمع بقيادات الشركة لمتابعة الاستعدادات للشتاء المقبل

عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا هامًا برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لاستعراض موقف أعمال التطهير والاستعداد لـموسم الشتاء المقبل، والنقاط الساخنة بمختلف المناطق وحلولها.

استعراض النوات التي شهدتها الإسكندرية

واستعرض قطاع التخطيط النوات التي مرت على الإسكندرية هذا العام والنقاط الساخنة، وأسباب التجمع وحلولها لمنع التجمعات أو الإسراع في استيعاب مياه الأمطار.

سرعة الانتهاء من أعمال التطهير

وأكد "نافع" على سرعة إنهاء أعمال التطهير للمطابق والشنايش وإعادة التطهير للمناطق التي تم الانتهاء منها، والتنسيق الكامل مع الأحياء والأجهزة التنفيذية للمحافظة للتغلب على جميع التحديات، مشددًا على استمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات.

كما شدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على متابعة الحالة الفنية للمحطات ورفع كفاءتها والمتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ونبه على متابعة جميع مشروعات العشوائيات والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى المتفق عليه، وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحًا أن أهم المسئوليات الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كل الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

تعدد مصادر تلقي شكاوى المواطنين



كما وجه بتعدد مصادر تلقي شكاوى المواطنين والتواصل اللائق معهم، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل على حل مشاكل المواطنين، بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتى الانتهاء منها.

وشدد على استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل، مع مراعاة كل النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القيادات، لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كل المستجدات وعرض المقترحات، للتغلب على أي تحديات.