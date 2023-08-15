الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتابع مشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جولة لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية المتكاملة لمشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" الأعمال الجارية بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة والعيسوي، كما تفقد محطة 3 ومحطة 5 المنتزه ضمن مشروعات الاستراتيجية، كما تم المرور على أعمال رفع كفاءة محطة 2، ومحطة 4 ومحطة 6 المنتزه ضمن مشروعات إحلال وتجديد منظومة الصرف الصحي.

9 مشروعات للاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار  

وتتمثل الاستراتيجية في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بناء على البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية، وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة، ويجري حاليًا العمل بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبدالناصر.

وأكد "نافع" على أهمية المشروع في رفع الأعباء عن شبكات الصرف الصحي بمدينة الإسكندرية، خاصة أن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطًا ساخنة في أوقات النوات، بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل لكل الموارد المائية.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن تلك المرحلة هي الثانية ضمن مراحل مشروعات الاستراتيجية المتكاملة، وأنه من المستهدف خدمة باقي مناطق المحافظة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
شركة الصرف الصحي الإسكندرية فصل مياه الأمطار 9مشروعات للاستراتيجية المتكاملة شبكات الصرف الصحي

الأكثر قراءة

رئيس مدينة طوخ لعمال النظافة: لا حوافز لأى موظف جالس على كرسى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

طلاب يصممون قمرا صناعيا تعليميا.. ووكالة الفضاء تموّل المشروع

حملات وأنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه بالمنوفية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية