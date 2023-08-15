رئيس صرف الإسكندرية يتابع مشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جولة لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية المتكاملة لمشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" الأعمال الجارية بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة والعيسوي، كما تفقد محطة 3 ومحطة 5 المنتزه ضمن مشروعات الاستراتيجية، كما تم المرور على أعمال رفع كفاءة محطة 2، ومحطة 4 ومحطة 6 المنتزه ضمن مشروعات إحلال وتجديد منظومة الصرف الصحي.

9 مشروعات للاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار

وتتمثل الاستراتيجية في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بناء على البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية، وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة، ويجري حاليًا العمل بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبدالناصر.

وأكد "نافع" على أهمية المشروع في رفع الأعباء عن شبكات الصرف الصحي بمدينة الإسكندرية، خاصة أن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطًا ساخنة في أوقات النوات، بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل لكل الموارد المائية.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن تلك المرحلة هي الثانية ضمن مراحل مشروعات الاستراتيجية المتكاملة، وأنه من المستهدف خدمة باقي مناطق المحافظة.