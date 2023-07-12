رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يُتابع الحالة الفنية للمحطات

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها وانتظام العمل بها.

وتفقد "نافع" سير العمل بمحطة معالجة التنقية الغربية بطاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة التنقية الشرقية بطاقة استيعابية 800 ألفم3/يوم، ومحطة معالجة الهانوفيل بطاقة استيعابية 20 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة ك21 بطاقة تصميمية 180 ألف م3/يوم، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدي جاهزيتها ومتابعة انتظام العمل بها.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على أهمية المتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد على استمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطط الشركة.

كما تفقد "نافع" المعمل المركزي بمحطة التنقية الشرقية، موضحًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس على تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة علي التوالي، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.

وكان قد اعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى في يونيو الماضي عن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لعدد 13محطة معالجة.

واوضح أن المحطات هى كالآتي: ( ابيس السابعة - توسعات المعمورة - السيوف و ضواحيها (للمرة الأولى)- محطة معالجة ابيس 11/8 (للمرة الثانية)- محطة معالجة العامرية الالمانى – محطة معالجة 26 – محطة معالجة ابيس 6/8 - محطة معالجة خورشيد و الزوايدة – محطة معالجة توسعات خورشيد و الزوايدة – محطة معالجة المعمورة الزياتين (للمرة الثالثة ) فضلاً عن 3 محطات معالجة إضافية هى : محطة معالجة ابيس العاشرة طاقة تصميمية 3000م3/يوم (للمرة الرابعة)- محطة معالجة توسعات خورشيد و الزوايدة 35000م3/يوم (للمرة الرابعة)- محطة معالجة توسعات الهانوفيل 30000م3/يوم (للمرة الرابعة).

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