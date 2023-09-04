في ذكراه.. تعرف على اسحق نبي الله

ولد بوعد الهي كامل..

تكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقاما رفيعا للبطاركة العظام ابراهيم واسحق ويعقوب، الذين تحل ذكراهم اليوم، واهتماما من الكنيسة بذكراهم نشر سنكسار الكنيسة نشرة تعريفية عن إسحق نبي الله وأبو البطاركة والاباء بحسب ما تلقبه الكنيسة.

من هو اسحق؟

وجاء بها أنه فقد ولد بوعد الهي وكمل في البر والطاعة لله ولأبيه حتى رضي أن يذبحه قربانا لله وهو أبن الوعد الذي رزق به أبوه وعمره مائة سنة . ولم يكن اسحق صغيرا لأن الكتاب يقول : " أنه حمل الحطب مسافة بعيدة إلى أن صعد علي رأس الجبل " . ويقول بعض المؤرخين أن عمره وقتئذ كان يبلغ سبعا وثلاثين سنة ، فأطاع أباه ومد عنقه للذبح إلى أن أمر الملاك أباه برفع يده فكما دعي أبوه ذابح أبنه بالنية هكذا دعي هو أيضا ذبيحا بالنية وقد قاسي شدائد كثيرة وأحزان وتغرب

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ورزقه الله ولدين هما يعقوب وعيسو وكان اسحق يحب عيسو لشجاعته ولما شاخ وضعف بصره استدعى عيسو وقال له " أنا قد شخت يا ابني ولست أعرف يوم وفاتي . أذهب تصيد لي صيدا واصنع لي طعاما لآكل حتى تباركك نفسي " . وكانت رفقة تسمع هذا الكلام فاستدعت ابنها يعقوب وقالت له : " يا ابني اذبح صيدا وقدمه لأبيك ليأكل ويباركك قبل أن يموت " فقال يعقوب لأمه : " هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب علي نفسي لعنة لا بركة " قالت له أمه : " لعنتك علي يا ابني " وكان هذا منها بإيعاز الهي . فصنع يعقوب ما أمرته به وأكل أبوه وباركه ولما بلغ عمره مائة وثمانين سنة تنيح بسلام.

يشار إلي أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تذكر البطاركة الثلاث في لحن تين ايوه انثوك قائلة لا تنسي يارب العهد الذي قطعته مع آباءنا إبراهيم واسحق ويعقوب اسرائيل قديسك.