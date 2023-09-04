أخبار فاتتك| آخر تطورات الخط الثالث للمترو.. وتوفير وظائف جديدة للمعلمين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيره، بالإضافة إلى آخر تطورات تطوير محطات المترو المختلفة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

توفير فرص عمل جديدة للمدرسين

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للمدرسين بإحدى المدارس الخاصة في سوهاج، براتب 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمدرسة إخصائيًا اجتماعيًا، مدرس تربية رياضية، مدرس لغة عربية، مدرس رياضيات، مدرس علوم، مدرس لغة إنجليزية.



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خبر هام لمحبى الرياضة عن مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم وغيرها من مباريات التي يشارك فيها المنتخب المصري في البطولات المحلية والإفريقية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4- 9- 2023 والقنوات الناقلة.

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القصة الكاملة للمتهم بقتل شاب ودفنه فى الشروق

أمرت نيابة بدر والشروق بحبس المتهم بقتل شاب ودفنه داخل عمارة تحت الإنشاء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانا بحوزة المجني عليه.

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آخر تطورات الخط الثالث للمترو

تواصل الهيئة القومية للأنفاق الأعمال الأخيرة بمحطة الطريق الدائري بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يفصلنا عن افتتاحها أيام قليلة، وذلك ضمن أعمال الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث، استعدادًا لافتتاحها للجمهور، خاصة أنه تم التشغيل التجريبي للقطارات دون مواطنين.

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