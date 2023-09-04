الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحقق فوزًا صعبًا على أوساسونا فى الدورى الإسبانى

برشلونة وأوساسونا
برشلونة وأوساسونا

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه أوساسونا، الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

 

رأسية كوندي منحت برشلونة التقدم قبل نهاية الشوط الأول

وعلى ملعب (أل سادار)، افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة بعد أن شهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني، أحرز إيزكويل أفيلا هدف التعادل لأوساسونا عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 76.

 

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ليفاندوفسكي أفسد فرحة أوساسونا بهدف قاتل 

ولم يهنأ أوساسونا بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا، الذي نال بطاقة حمراء على إثرها، لينهي الفريق المضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

 

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، اللذين انضما لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا.

 

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برشلونة يقترب من مزاحمة ريال مدريد على الصدارة 

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).

 

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي نال خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة، مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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