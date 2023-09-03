وزير العمل: دور صندوق طوارئ العمال مستمر في حمايتهم

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم.

2 مليار و188 مليون جنيه إجمالي إنفاق صندوق طوارئ العمال

أضاف الوزير في تصريحات له، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال والشركات المتعثرة منذ تأسيسه 2003، وحتى 28 فبراير 2023 بلغ 2 مليار و188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة.

توجيهات السيسي خارطة طريق لملف العمل

وأكد الوزير أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل، وسياسات الوزارة داخلياً وخارجياً، وتعتبر داعم ومساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، موضحا أنه من أهم تلك التوجيهات هي الاستمرار في الإمتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لكافة المعايير والتشريعات الوطنية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه، للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مطالح أطراف العمل، ويتوافق عليه كافة الجهات المعنية.

تعيين 2795 شابا وفتاة من ذوي الهمم خلال 3 أشهر

وأعلنت وزارة العمل عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023، وحتى 17-8-2023، حيث بلغ 2795 شاباً وفتاة، وأنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098.

تقوم مديريات العمل ومكاتبها المختصة بالتواصل يومياً مع المنشآت، لاستكمال عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، حيث أنه خلال الـ7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت المديريات بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عاملاً.