دبلوماسى سابق: عائلة بايدن تلقت رشاوى من أوكرانيا والصين

قال بيتر همفري مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن الانتخابات الأمريكية تشبه الحرب وكل طرف يبذل جهده لإسقاط الطرف الآخر، وإظهار نقاط ضعفه، مشيرًا إلى أن ترامب إذا كان قد ارتكب مخالفات واكتشفها بايدن فهذا كله عملية مشروعة.

وأضاف همفري، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب سيتم مقاضاته خلال فترة الترشح ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك، كما سيتم توزيع جلسات التقاضي على طول فترة الترشح وسيكون بعضها له أهمية.

احتفاظ "ترامب" بالوثائق السرية في قصره هي عملية غير مبررة

وأكد أن احتفاظ "ترامب" بالوثائق السرية في قصره هي عملية غير مبررة وعن المظاهرات أمام مبنى "الكابيتول"، يوجد فيديو له وهو يقول لأنصاره "حان الوقت لنتظاهر بسلام"، أي بعيدًا عن أعمال الشغب داخلة.

وتابع أننا نشهد تحركًا غريبًا للغاية ضد عائلة بايدن حيث تبين أن عائلة بايدن تلقت رشاوي من أوكرانيا والصين، وتم نقل هذه الأموال لحسابات العائلة، وانشأوا 20 شركة مزيفة حتى لا يتم تتبع الأموال والآن يتم التحقيق في هذه الأموال، وكيف انتقلت لحسابات عائلة بايدن.