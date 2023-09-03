انتشال جثة شخص مجهول الهوية غرق في بحر سنورس بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية، عُثر عليه طافيًا في مياه ترعة بحر سنورس التابعة لمركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس العام تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف هوية الغريق.

جثة في ترعة بحر سنورس

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بحر سنورس، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين عدم وجود أي أوراق أو بطاقة شخصية تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة كشف هويته وملابسات وفاته.