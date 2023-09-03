الباز: تجربة مصر خلال العشر سنوات الأخيرة "استثنائية"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن التجربة المصرية من 2013- 2023 قامت على 3 مسارات، الأول مواجهة الإرهاب الذي هدد وجود الدولة المصرية، ودفعنا في هذا المسار ثمنًا باهظًا من أموال الدولة ودماء أبنائها، للقضاء على الإرهاب الغاشم.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المسار الثاني هو مسار البناء والتنمية، بخطة تنمية شاملة وبناء شامل، والمسار الثالث هو مسار الوعي، وكان لا بد من توفير وعي وتوعية للحفاظ على المسارين الأول والثاني، ولا بد أن تعي الناس وضع البلد وخطورة الوضع.

وواصل: "كان هناك توفيق كبير من ربنا وعون ومساعدة، لكنها تجربة بشرية، ويمكن للبشر أن يحكموا عليها بالإيجاب والسلب، لكن التجربة لم يصنعها الرئيس السيسي وحده، ولا مؤسسات الدولة وحدها، ولا الحكومة وحدها، ولا الشعب وحده، إنما كل العناصر ساهمت في بناء التجربة المصرية، كل له دور ومن الخطأ أن تحكم على تجربة استثنائية بقواعد اعتيادية، ولا بد أن توضع في سياقها".

مصر مرت بظروف صعبة قبل جائحة كورونا

ولفت إلى أن قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية، مصر مرت بعوامل صعبة جدًا، منها ضرب السياحة، والإرهاب، لذا كل من أُلقي القبض عليهم وتمت محاكمتهم بالقانون في وضع استثنائي وأمن قومي مهدد، لا يمكن الحكم عليهم بأدوات ومناهج اعتيادية.

وأردف أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن التعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه مرشح رئاسي اعتيادي، سيكون تعاملًا خاطئًا، لأن التجربة السابقة تجربة الجميع وإن لم نواجه أنفسنا بالواقع فالمسألة لن تستقيم.