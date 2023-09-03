غالية بن علي: "مهرجان القلعة كله عراقة وفخر تكون لهجتي المصرية كويسة"

علقت المطربة التونسية غالية بن على، على انطلاق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقالت غالية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم:"بكون مبسوطة بمشاركتي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء".

أضافت:"سأقدم أغانى من ألحانى غير تقديم أغانى تراثية وأنا بلحن الأغانى بتاعتي"، مؤكدة أنها وسط شعب يحب الفرح وكله إحساس ويتأثر بأى شيء فنى.

وتابعت "مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بيجعلنا فى أحضان التاريخ وبحب العراقة ومن غير ما نبذل أى مجهود احنا قلوبنا مفتوحة على كل حاجة فى المهرجان، وفخر ليا تكون لهجتى المصرية كويسة وفى أغلبية الأغانى هتبقى من لحني".