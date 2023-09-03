رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، زيارة لإحدى طالبات الجامعة بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من استقرارها وتوفير كامل الرعاية لها، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم بمحافظة الغربية.

رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو ونواب المستشفى، حيث وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ومتابعة حالتها بصفة دائمة حتى يتم تحسنها وتعافيها ومغادرتها المستشفى.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الجامعة زيارة لأحد أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين بالمستشفى الجامعي؛ للاطمئنان على حالته الصحية؛ وذلك لإصابته بوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى الجامعي، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج.