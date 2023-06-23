رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفى القلب والصدر الجامعى

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم جولة تفقدية لمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، و الدكتور أحمد فتحي، مدير المستشفى، ونواب المستشفى.

تابع رئيس الجامعة، خلال الجولة، انتظام عمل وحدة الأشعة التليفزيونية، واستمع لشرح مفصل عن مكونات الوحدة، كما تفقد القسم الداخلي لجراحات القلب، وعنايات الصدر والاستقبال، ورعاية القلب، والقاعات المخصصة للمحاضرات والندوات العلمية متعددة الأغراض.

وطالب رئيس الجامعة بوضع تصور عام ورؤية محددة الأهداف، لاحتياجات المستشفيات كأولوية أولى، ومناقشة رفع كفاءة غرف العناية المركزة والعمليات الحالية، والتوسعات المستقبلية بإقامة دور ثالث للمستشفى ومبني جديد للعمليات والعناية، موجهاً إلى زيادة التوسع في الطاقة الاستيعابية بقسم الطوارئ، وذلك اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

كما وجه رئيس الجامعة بالتكامل والتنسيق مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعة لتزويد المستشفى بلوحات فنية تساهم في تحسين مظهرها الجمالي، وترك أثرًا إيجابياً على المترددين عليها.

وكان رئيس جامعة المنيا قد قام أمس بجولة تفقدية بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة لمتابعة انتظام الامتحانات بالكلية، والاطمئنان على حسن سير عملها ومدى توافر الأجواء الملائمة للطلاب، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر. حيث رافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور معتز أحمد، عميد الكلية، والدكتور صفوت علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء اللجان، وأمين الكلية. وخلال الجولة اطلع الدكتور فرحات على متطلبات الكلية، ومناقشة رؤيتها المستقبلية لتطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها، واستغلال الأمثل لمساحاتها الداخلية والخارجية، مطالبًا بالبدء في أعمال التطوير لموقعها العام.