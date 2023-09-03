نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

أحيت المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" أولى حفلاتها في الساحل الشمالى وقدمت من خلاله مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها "مخاصماك" و"عينك" و"على كيفي" كما غنت للراحلة وردة خلال الحفل، ووعدت جمهورها بإحياء حفلات خلال الفترة المقبلة.

وتخطت مؤخرًا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبدالشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقمًا كبيرًا منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعًا في الفترة الأخيرة نظرًا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها وتصدرها المشهد الغنائى في معظم الحفلات والأفراح والمناسبات، وتفوقت الأغنية على عدد من الأغانى المطروحة حاليًا.

تقول كلمات الأغنية:

“مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وأنا مش شاكه ده أنا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام”.

طرحت مؤخرًا search نوال أغنية “عينك” وتخطت تحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول مقطع أغنيتها بركاتك ياللي عينك واسعة، كرماتك هلت اهي وطالعة، خمسنا وبرضه مافيش فايده والخرزه الزرقا دي مش نافعه، بلسانك قولت انها والعه، وحياتك الدنيا بقت واقعه، جرا ايه هو احنا مافيش غيرنا ما الدنيا اهي قدامك واسعه، عينك عينك هنروح فين من عينك، شيل عينك من علينا حبه ده انت بتحسد عيني عينك، عينك عينك مانخافش غير من عينك، لو حاجه قدامك وسايبها بناخدها بتحلو في عينك، عرفينك ياللي بتحسدنا وبشايرك بانت اهي يا سيدنا، عينك باصه على اللي معانا والكحكه بقت عجبه في ايدنا، ماتريح ياللي انت ناظرنا ماتروح ده احنا على اخرنا، ماسكين في الخشبه ومن خوفنا رشينا الملح وبخرنا.