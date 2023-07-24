أغنية "مخصماك" لـ نوال تتخطى حاجز 200 مليون مشاهدة (فيديو)

شهدت أغنية “مخصماك" للمطربة نوال عبد الشافي نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية عقب طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وأشاد الملايين من الجمهور ونجوم الفن والغناء بأغنية مخصماك للمطربة نوال، وتخطت الأغنية حاجز 200 مليون مشاهدة عبر أحد التطبيقات الشهيرة، ووصلت حاليا إلى 216 مليون مشاهدة.

كما حققت عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" أكثر من 20 مليون مشاهدة ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها منهم خالد الصاوى وآيتن عامر والرقص عليها وغيرهم .

أغنية “مخصماك” تعاونت فيها المطربة نوال عبد الشافي مع كل من الشاعر الغنائي حدوته والملحن وليد العطار، والموزع الموسيقي كلوبكس.