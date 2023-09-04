اليوم الوطني.. كيف بدأت ناطحات السحاب ومن هم أشهر معماريها؟

إيجاد مدينة بلا ناطحات سحاب يكاد يكون مستحيلا في مدن اليوم بعدما أصبحت ناطحات السحاب شائعة جدًا في العصر الحديث، ويعد اليوم الوطني لناطحات السحاب فرصتنا الذهبية لتقدير هذه العجائب المعمارية والإنجازات الهندسية.



ناطحات سحاب



تزين ناطحات السحاب مدننا الكبرى بحضورها الجريء وتحدد أفقنا بمباني هائلة تبدو وكأنها تخدش السماء حرفيًا، رغم أن ناطحات السحاب حديثة العهد على كوكب الأرض لأنها موجودة منذ حوالي 130 عامًا فقط حيث تم الانتهاء من بناء أول ناطحة سحاب في العالم عام 1885 في شيكاغو وكان ارتفاعها 138 قدمًا فقط، أي مجرد 10 طوابق لا يمكن اعتبارها ناطحة سحاب بناء على أعراف اليوم. لكن الاسم ظل عالقًا، وفي البداية كان أي مبنى يرتفع عاليًا فوق المباني المحيطة يطلق عليه اسم ناطحة سحاب. بمرور الوقت، تحسنت قدرتنا على هندسة وبناء ناطحات السحاب بشكل كبير، والآن يجب أن يحتوي المبنى على 40 طابقًا على الأقل حتى يتم تصنيفه على أنه ناطحة سحاب على الإطلاق.

في المناطق الحضرية المزدحمة حيث تكون مساحة الأرض مرتفعة، تسمح لنا ناطحات السحاب بالبناء للأعلى بدلاً من البناء أفقيا، مما يحول قطعة واحدة من مساحة الأرض إلى 40 طابقًا أو أكثر من مساحة للمعيشة المحتملة. بمناسبة اليوم الوطني لناطحات السحاب في 3 سبتمبر، ندعوكم للانضمام إلينا في إلقاء نظرة طويلة عليها.



كيف نحتفل باليوم؟

بعد يوم عمل شاق من الجميل فعل أمر جديد تماما عليك، ومن المحتمل أنك تعيش على مسافة زيارة من ناطحة سحاب، ويعد اليوم الوطني لناطحات السحاب العذر المثالي لرؤية ناطحة السحاب المحلية عن قرب. قم بالذهاب إلى أقرب ناطحة السحاب، وإذا كنت في القاهرة يمكنك زيارة برج القاهرة وانظر إلى المدينة من حولك. تحتوي الطوابق العليا في العديد من ناطحات السحاب على مطاعم أو جولات أو طرق أخرى لجذب الزوار، لذا تجول في العروض المتوفرة في ناطحة السحاب المحلية واستمتع ببعض المرح!.



ناطحة سحاب

استكشف الهندسة المعمارية أو الهندسة المحلية الخاصة بما حولك

لم يكن معظمنا مصممًا ليكون مهندسًا معماريًا أو مهندسًا، لكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع تقدير هاتين المهنتين الحاسمتين وما يجلبانه إلى العديد من جوانب الحياة الحديثة. يعد اليوم الوطني لناطحات السحاب فرصة رائعة للتعرف على أنماط الهندسة المعمارية في منطقتك. أو إذا كنت تفضل شيئًا أقل فنية، فيمكنك القراءة عن التحديات الهندسية التي تم التغلب عليها لبناء ناطحات السحاب القريبة منك. تختلف كل منطقة عن الأخرى، وكان لتحديات البناء الإقليمية تأثير على كيفية بناء ناطحات السحاب المحلية.



اصنع ناطحة سحاب لُعبة





بناء ناطحة السحاب الخاصة بك

تحتوي معظم ناطحات السحاب على إطار فولاذي يعمل على دعم الحوائط الساترة المختلفة، لكن يمكنك صنع نسخة مصغرة منها في المنزل باستخدام مكعبات البناء والمعكرونة الجافة والغراء أو حتى أعواد الأسنان وخافضات اللسان. حدد المواد الخاصة بك مسبقًا، وتحدى أصدقائك في مسابقة ناطحة سحاب! امنح الجميع نفس القدر من وقت البناء، واكتشف من يمكنه بناء أطول ناطحة سحاب على الإطلاق. يمكنك أيضًا إقامة حفلة في ناطحة سحاب تضم عددًا من الفرق التي تتنافس جميعها على المركز الأول.



