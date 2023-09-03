الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم طفلة.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة  وتحرر عن الحادث المحضر  اللازم  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز المنيا نتيحة انفجار الإطار الأمامي .

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم محمد على أبوزيد 34 سنة ومحمد محمود الجاوي 52 ستة، وابراهيم محمد محمود 13 سنة ومها محمد محمود 25 سنة والبتول يوسف فتحي عامين وامال ابراهيم عامر 54 سنة مقيمون جميعا بمحافظتي الغربية وقنا .

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة والتحفظ على المركبة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

المنيا اصابة 6 اشخاص انقلاب سيارة ملاكى الصحراوي الشرقي الجديد مستشفي المنيا العام

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