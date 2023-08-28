الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بإحدى قرى المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طفل من إحدى قرى مركز المنيا، مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ويقيم بأحدى القرى التابعة لمركز المنيا بعد أن صطدمته سيارة بقوة كبيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والصدر.

وأفادت التحريات الأولية أن حادث تصادم ادى إلى وفاة الطفل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

المنيا مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق إحدي قري مركز المنيا الأجهزة الأمنية بالمنيا

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