مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بإحدى قرى المنيا

لقى طفل من إحدى قرى مركز المنيا، مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ويقيم بأحدى القرى التابعة لمركز المنيا بعد أن صطدمته سيارة بقوة كبيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والصدر.

وأفادت التحريات الأولية أن حادث تصادم ادى إلى وفاة الطفل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.