إخلاء سبيل المتهمين بالمشاركة في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

قررت نيابة بنى مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهمين فى مشاجرة وقعت بين عائلتين وأسفرت عن إصابة 17 شخصًا باصابات متنوعه بسبب خلافات الجيرة بقرية منشأة اليوسفي التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار.

كانت الاجهزة الامنية في محافظة المنيا قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين باحدى قرى بنى مزار شمال محافظة المنيا، اسفرت عن اصابة 17شخص تم نقلهم الى المستشفى، والقت الاجهزة الامنية القبض على 30شخص من المتورطين،

وبالعرض على النيابه امرت بإخلاء سبيل المتهمين وافادت التحريات الاولية إن مشاجرة وقعت بين عائلتي طلبة وجعفر بقرية منشأة اليوسفي بمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار شمال المنيا، اسفرت عن إصابة 17 شخصًا تقريبا وتم القبض على 30 شخصًا من الطرفين.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.