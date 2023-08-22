الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص بمحافظة المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود محمد علي وإصابة شقيقه أحمد وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي خلافات بينهم، حيث تم القبض على المتهمين وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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