«الدستور» يُحقق| مرضى الضغط المنخفض يبحثون عن الـ"كوراسور"

اعتادت “مريم.ص”، على شراء 3 علب من دواء "كوراسور" في بداية كل شهر، بعد أن وصفه لها الطبيب قبل ثلاث سنوات، لمساعدتها في التغلب على حالة انخفاض الضغط التي تعاني من أعراضه حال تغافلت عن تناول الدواء.

وعلى مدار تلك السنوات، ارتفع سعر الـ"كوراسور" مرة أو مرتين، وهذا الارتفاع لم يكن يشكل عبء على مريم أو أسرتها، ولم تتأثر به، إلا أنها تفاجأت باختفائه من الأسواق قبل شهرين، وتحاول الوصول إلى علبة واحدة، أو شريط واحد، دون جدوى.

وواصلت “مريم” بمعاونة أسرتها، رحلة البحث الدواء في المدن والقرى المحيطة دون جدوى.

تعاني مريم من الانخفاض الشديد في الضغط إذا ما تناولت هذا الدواء الذي اعتادت عليها، دوخة، هبوط، وعدم القدرة على الحركة، وكذلك فقدان القدرة على التركيز، ومن ثم هي في حاجه إلى الحصول على دواء الـ" كوراسور" والتي لا تدري متى يمكن توفيره بالأسواق، خاصة إنها مرضية وسواس قهري أيضًا ولن تقتنع بسهولة بتغير الدواء الذي اعتادت عليه.

"الدستور" في رحلة البحث عن الـ"كوراسور"

جولة مماثلة قامت بها “الدستور” بحثُا عن الـ"كوراسور" في صيدليات “فيصل والهرم، والدقي” بالجيزة.

الجولة استمرت لأكثر من 5 ساعات، بين المناطق والأحياء المختلفة، نتج عنها توافر علبتين فقط من الدواء، كانتا آخر العبوات الموجودة بالصيدليات، علبة منهما اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، حتى أن الصيدلي باعها بالسعر القديم، نظرًا لعدم توافر كميات جديدة منها.

لماذا اختفى الـ "كوراسور"؟

وتعليقًا على اختفاء الدواء، قال أحد الصيادلة لـ"الدستور" إن الشركة المنتجة قامت بسحب كميات كبيرة منه، حتى تُعيد توفيرها بأسعار مرتفعة.

سعر دواء كوراسور

السعر الحالي الذي تقدم به شركات الأدوية "كوراسور" للجمهور، هو عشرين جنيهًا نظير العلبة الواحدة والتي تحتويي على 2 شريط بإجمالي 20 قرص.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفع سعر الـ" كوراسور" من 16 إلى 20 جنيهًا بزيادة قدرها 25%.

وبعد قرابة 7 أشهر، اختفي دواء ضغط الدم المنخفض من الأسواق مرة أخرى.

طبيب قلب: هناك بدائل أخرى للـ"كوراسور" يمكن الاعتماد عليها

أحمد سلمان، طبيب القلب والأوعية الدموية، قال إن دواء الـ" كوراسور" يتم تناوله في حالات المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض ويترتب على هذا الإنخفاض أعراض مثل الدوخة وفقدان التركيز.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هناك العديد من البدائل للدواء، يمكن لمرضى الضغط المنخفض الاعتماد عليها.

وأكد “سلمان” أنه في حالات الضغط المنخفض يمكن للمريض تجنب العوامل الخارجية المتسببة في انخفاض الضغط، كتجنب التعرض للحرارة المرتفعة، كما يمكن الاعتماد على البدائل مثل “الميدودرين” فهو من الأدوية التي تعالج حالات الضغط المنخفض أيضًا.