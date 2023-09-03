السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى «خلية الزيتون الإرهابية»

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، في إعادة مُحاكمة المُتهم أحمد فرحات سيد أحمد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية"، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتبين أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية رقم 308 لسنة 2010، وتم الطعن لإعادة إجراءات محاكمته.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون.

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

أمرت الجهات المختصة، بحبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.



وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.