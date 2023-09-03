محاكمات اليوم.. قضية كنيسة كفر حكيم وخلية الزيتون وقتل طفل

تشهد ساحات المحاكم صباح اليوم الأحد محاكمة متهمين في عدد من القضايا بينها خلية الزيتون الإرهابية ومحاكمة المتهمين بخطف طفلة وقضية حرق كنيسة كفر حكيم بالجيزة.

محاكمة المتهمين بخلية الزيتون الارهابية

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، جلسة إعادة مُحاكمة المُتهم أحمد فرحات سيد أحمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.

محاكمة سائق وفتاة وذلك لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية بمنطقة الوراق

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة سائق وفتاة وذلك لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توكتوك" بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19683 لسنة 2021 جنايات قسم الوراق، للمتهمين "أحمد.ح"، 31 سنة، سائق، و"سهى.ع"، 24 سنة، عاملة، قتلا عمدًا المجني عليه الطفل "عمر.ع"، مع سبق الإصرار؛ إثر مرورهما بضائقة مالية فاتفقا فيما بينهما على مخططهما الإجرامي المحكم حلقاته بأن قام المتهم الأول وفور إبصاره للمجني عليه مستقلًا الدراجة النارية استوقفه واستقل رفقته، طالبًا منه توصيله إلى محل الواقعة "مسكنة"، وبوصولهما اصطحبه إلى المسكن بحيلة طلب نقل بعض منقولاته كما أنه، ما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حتى قام بعصر رقبته بكلتا يديه قاصدًا إزهاق روحه، ثم قام بلف أداة "حبل" حول عنقه للتأكد من تلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الجريمة للشد من أزره وقاما بنقل الجثمان وإلقائها بنهر النيل.

ووجهت له أيضا جريمة أخرى ارتبطت بتلك الجناية بقصد تسهيل جنحة أخرى، وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه "محمد.أ"، بقيادة الطفل "محمد.ع"، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوك للأخير حال كونهما شخصين بان عقب ارتكابهما الجناية، وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة قاموا بسرقة منقولاته.

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة .



ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة علي إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين المضبوطين شاركوا وآخرين هاربين في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر في حريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييفات وأجهزة كهربائية.