وكيل «تعليم دمياط» يُتابع استعدادات المديرية لانطلاق العام الدراسي 2024

عقد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024.

جاءئ ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور منال عوض محافظ دميـاط،بحضور جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية بدمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني و إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وادزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.

في بداية الاجتماع، أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لجميع مدراء الإدارات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظة علي جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي الماضي وحصول تعليم دميـاط علي نتائج مشرفة في المرحلتين الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوى الجمهورية بالإضافة إلي المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية في الأنشطة التربوية المختلفة.

وأكد "عبد الرؤوف" على الانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والعمل على إزالة السلبيات التي تعوق سير العملية التعليمية و تفعيل الانضباط الإداري بالمدارس.

وشدد "عبدالرؤوف" علي العمل بالقرار الوزاري رقم (141) بتاريخ 8/9/2022 الصادر بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولي عن العام الدراسي 2023 / 2024م موجها بالتعامل مع أولياء الأمور بشكل لائق.

كما أكد وكيل الوزارة علي موقف الإدارات التعليمية من استلام الكتب المدرسية منبها بعدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمي والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء استلام ملفات التقديم والتحويلات بالإضافة إلي تعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسي.

ونبه "عبد الرؤوف" على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق الضوابط المنظمة لذلك والتأكيد عل توزيع المعلمين لسد العجز في جميع التخصصات مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013

تطبيق ضوابط الكتاب الدوري رقم 30

وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بتطبيق ماورد بالكتاب الدوري رقم (30) بتاريخ 22/8/2023 وهي كالتالي:

1- تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة، للمرور عل عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2- معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

3- إزالة جميع الأبواب، والفواصل الحديدة الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

4- التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبني بالكامل.

5- التدريب على خطة الاخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبني، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

6- عقد ورش عمل للتعرف على آليات الصيانة البسيطة، والنظافة، بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية.

7- التأكد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

8- التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، درءا للأخطاء، قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

9- التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي، لرفع الإشغالات، وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة.

10- الـتأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل (تواجد أغطية تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها، وصلاحية ألعاب رياض الأطفال)

11- تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخري تؤثر علي سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.

وفي نهاية الاجتماع وجه عبدالرؤوف جميع القيادات بالإدارات التعليمية بإعداد خطه للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى 2023/2024 ، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.