التشكيل.. صلاح ونونيز يقودان هجوم ليفربول أمام أستون فيلا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ الأوروجوياني داروين نونيز أساسيًا في تشكيل الريدز، بينما يقود الهجوم نجمنا المصري محمد صلاح ويجاوره لويس دياز.

خرج الهولندي جرافينبيرج الوافد الجديد في وسط الملعب من القائمة لعدم جاهزيته بعد، بينما تواجد على دكة البدلاء كل من كودي جاكبو، دييجو جوتا وإندو.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - كيرتس جونز – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

The Reds to take on Aston Villa 📋🔴#LIVAVL — Liverpool FC (@LFC) September 3, 2023

تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، باو

وسط الملعب: كاش، ماكجين، لويز، كامارا، ديني

خط الهجوم: واتكنز، ديابي

Your Aston Villa team at Anfield. 👊 pic.twitter.com/MDMGLqUHvg — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 3, 2023

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.