الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

استعدادا لافتتاحه.. فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تؤدي بروفاتها الختامية (صور)

فرق مهرجان الإسماعيلية
فرق مهرجان الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء أمس السبت، البروفة الختامية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي تفتتحه مساء اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من السفراء ووفود الدول المشاركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة.

شارك في بروفة حفل الافتتاح الذي يخرجه الفنان هشام عطوة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي "العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان" ، و6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية للمرة الأولى بالمهرجان.

حضر البروفة الفعاليات حضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور رئيس الهيئة، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والعديد من القيادات الثقافية.

ندوة علمية 

يشار إلى أن المهرجان يشهد إقامة ندوة علمية بالتزامن مع الفعاليات الفنية تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الشاعر مسعود شومان تدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

658DF814-293A-4E7D-A4E3-139D294AC05D
658DF814-293A-4E7D-A4E3-139D294AC05D
61F65D61-22CC-4C78-9B9D-936225329C1A
61F65D61-22CC-4C78-9B9D-936225329C1A
526A1863-089D-43E9-8990-EF32AC79BB30
526A1863-089D-43E9-8990-EF32AC79BB30
7278F12C-0EBB-4C39-90BE-393A0F1F7B7F
7278F12C-0EBB-4C39-90BE-393A0F1F7B7F
7C366BA9-A6C1-4999-B123-85AFC4B4DF2C
7C366BA9-A6C1-4999-B123-85AFC4B4DF2C
6BB64E59-0A55-4168-BC98-8744A512ABFD
6BB64E59-0A55-4168-BC98-8744A512ABFD
مهرجان الإسماعيلية الفرق الشعبية قصور الثقافة ثقافة الاسماعيلية عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

مواد متعلقة

غدًا.. مصر تكرم أطفالها المبدعين والفائزين بـ"المبدع الصغير" فى دورتها الثالثة 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)