استعدادا لافتتاحه.. فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تؤدي بروفاتها الختامية (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء أمس السبت، البروفة الختامية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي تفتتحه مساء اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من السفراء ووفود الدول المشاركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة.

شارك في بروفة حفل الافتتاح الذي يخرجه الفنان هشام عطوة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي "العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان" ، و6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية للمرة الأولى بالمهرجان.

حضر البروفة الفعاليات حضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور رئيس الهيئة، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والعديد من القيادات الثقافية.

ندوة علمية

يشار إلى أن المهرجان يشهد إقامة ندوة علمية بالتزامن مع الفعاليات الفنية تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الشاعر مسعود شومان تدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

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