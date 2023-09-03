محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات: التضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والنقل، وهيئة السكك الحديدية، من خلال تسخير كل الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين السودانيين، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف لتوفير كل عناصر دواعي إنقاذ الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظ أسوان، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لمنفذ قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية، حيث استمعا لشرح من مسؤولي الجهات المختصة عن ما يتم بذله من جهود، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة، ومن بينها الخدمات التي يتم تقديمها عبر وحدة الهلال الأحمر.

دعم الوافدين السودانيين

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن أوجه الدعم يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة في أرقين وقسطل والموقف البري الدولي بكركر، ومنها الخدمات الغذائية والصحية والاتصالية وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأجرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، متابعة منظومة العمل بوحدة الهلال الأحمر المصري بموقف كركر الدولي، والخدمات التي يتم تقديمها للوافدين السودانيين عبر الوحدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة تقديم كل الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جولة تفقدية

وأجرت الدكتورة نيفين القباج، أمس السبت، برفقة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، جولة تفقدية شملت تفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لمواطني المحافظة، وأيضًا لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية.

وعقب ذلك قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة لتقديم الخدمات البنكية المتنوعة.

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