الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

زيارة الوزيرة
زيارة الوزيرة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات: التضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والنقل، وهيئة السكك الحديدية، من خلال تسخير كل الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين السودانيين، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف لتوفير كل عناصر دواعي إنقاذ الحياة. 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظ أسوان، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لمنفذ قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية، حيث استمعا لشرح من مسؤولي الجهات المختصة عن ما يتم بذله من جهود، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة، ومن بينها الخدمات التي يتم تقديمها عبر وحدة الهلال الأحمر. 

دعم الوافدين السودانيين

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن أوجه الدعم يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة في أرقين وقسطل والموقف البري الدولي بكركر، ومنها الخدمات الغذائية والصحية والاتصالية وغيرها من الخدمات المختلفة. 

وأجرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، متابعة منظومة العمل بوحدة الهلال الأحمر المصري بموقف كركر الدولي، والخدمات التي يتم تقديمها للوافدين السودانيين عبر الوحدة. 

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة تقديم كل الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

جولة تفقدية

وأجرت الدكتورة نيفين القباج، أمس السبت، برفقة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، جولة تفقدية شملت تفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لمواطني المحافظة، وأيضًا لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية. 

وعقب ذلك قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة لتقديم الخدمات البنكية المتنوعة. 

IMG-20230903-WA0042
IMG-20230903-WA0042
IMG-20230903-WA0038
IMG-20230903-WA0038
IMG-20230903-WA0037
IMG-20230903-WA0037
زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمنفذ قسطل البرى وزيرة التضامن الإجتماعى بمنفذ قسطل الخدمات المقدمة للوافدين بمنفذ قسطل منفذ قسطل البري فى أسوان توافد الأشقاء السودانيين عبر منفذ قسطل البري

مواد متعلقة

بعد انقطاع 4 ساعات.. إصلاح عطل مفاجئ فى خط الغاز الطبيعى بأسوان

وزير الشباب ومحافظ أسوان في حوار مفتوح مع 500 شاب وفتاة

وزير الشباب ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي وقاعة مناسبات بنادي الشمس

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدا فعاليات المهرجان الرياضى لرعاية الأطفال السودانيين

جولة لوزيرة التضامن الاجتماعي ونائب محافظ أسوان بوحدة الهلال الأحمر

صبحي وعطية يضعا حجر الأساس للمشروعات الاستثمارية لنادي أسوان الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يناقشا أعمال التطوير بعدد من المنشآت الرياضية

محافظ أسوان: نهدف لوقف نزيف الدماء بين العائلات المتخاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)