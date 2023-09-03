عبد الله المغازي: أتمنى رؤية ممثلي الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المادة "٥" من الدستور تتحدث عن عدة نقاط وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.

التعددية السياسية والحزبية

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم ، لافتا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمي للسلطة .

ممثلي الأحزاب في التشكيلات الوزارية

وتابع قائلاً: " أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لابد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الأحزاب" .

ولفت المغازى، أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وستناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.